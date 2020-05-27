Все новости на карте

Иосиф Пригожин продолжил конфликт с Сергеем Шнуровым, опубликовав на своей странице в Instagram послание оппоненту в стихотворной форме. В сообщении продюсер уличает музыканта в продажности, умении «лизать» и излишней развязности на сцене.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между деятелями шоу-бизнеса завязался после того, как Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. На высказывание продюсера отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“.

27 мая Пригожин опубликовал в Instagram стихотворение, адресованное музыканту. В послании он назвал оппонента „Шкуровым“, которому „виднее как лизать“. Продюсер также упомянул, что после избрания в Госдуму лидер „Ленинграда“ сможет поесть „не в туалете“. При этом он задался вопросом, когда Шнуров был честен с публикой: когда „вещал с трибуны“ или „совал со сцены голый пестик“.

»То ты на Первом лижешь руку,

То на Втором лизнул башмак,

Потом у Познера по мукам,

И стало ясно, кто дурак», — написал Пригожин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

За неполные сутки после публикации пост продюсера набрал около 110 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.