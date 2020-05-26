«На моих худых подружек смотрит»: Гузеева о муже

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что ей пришлось срочно худеть, когда ее муж, бизнесмен и ресторатор Игорь Бухаров, стал обращать внимание на стройных подруг. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Гузеева заявила, что никогда нельзя верить мужчинам и тому, что они говорят, и привела в пример время, когда она достаточно сильно поправилась и спрашивала мужа, что он думает о ее фигуре.
По словам актрисы, муж лукавил, отвечая, что любит ее и такой, и она вскоре в этом убедилась.
«Муж говорил, что ему все нравится. Но потом я стала замечать: он на моих худых подружек смотрит», — рассказала Гузеева.
«Рамблер» писал, что ранее Гузеева в эфире «Давай поженимся!» заявила, что у 40-летних женщин нет шансов выйти замуж. Она объяснила это тем, что современные мужчины хотят жениться только на молодых женщинах.