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«Он смотрит на моих худых подружек»: Гузеева сделала признание 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
«На моих худых подружек смотрит»: Гузеева о муже
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что ей пришлось срочно худеть, когда ее муж, бизнесмен и ресторатор Игорь Бухаров, стал обращать внимание на стройных подруг. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Гузеева заявила, что никогда нельзя верить мужчинам и тому, что они говорят, и привела в пример время, когда она достаточно сильно поправилась и спрашивала мужа, что он думает о ее фигуре.
По словам актрисы, муж лукавил, отвечая, что любит ее и такой, и она вскоре в этом убедилась.
«Муж говорил, что ему все нравится. Но потом я стала замечать: он на моих худых подружек смотрит», — рассказала Гузеева.
«Рамблер» писал, что ранее Гузеева в эфире «Давай поженимся!» заявила, что у 40-летних женщин нет шансов выйти замуж. Она объяснила это тем, что современные мужчины хотят жениться только на молодых женщинах.
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Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева
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