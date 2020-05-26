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«На моих худых подружек смотрит»: Гузеева рассказала о проблемах с супругом 

News.ru 2 часа назад
«На моих худых подружек смотрит»: Гузеева о муже
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Телеведущая Лариса Гузеева во время нового шоу «На даче» призналась, что чуть не потеряла любовь и внимание своего супруга.
Новая гостья актрисы пожаловалась на лишний вес. По словам 21-летней героини, муж её боготворит, а вот родственники смеются над её фигурой.
Гузеева решила поделиться своим горьким опытом с гостьей. Несколько лет назад артистка тоже сильно поправилась. Муж Игорь Бухаров уверял, что любит свою вторую половинку такой, какая она есть. При этом известный ресторатор поглядывал на сторону.
Муж говорил, что ему всё нравится. Но потом я стала замечать: он на моих худых подружек смотрит, — поделилась артистка.
Ведущая «Давай поженимся!» посоветовала всем девушкам следить за своим весом не только ради любимых, но и для самих себя.
Ранее NEWS.ru писал, что резидент и ведущий проекта Comedy Club Гарик Харламов оценил шутку ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой в Instagram. Подписчики актрисы поинтересовались, как она относится к юмористу «Камеди Клад» (фолловер допустил ошибку в написании). Та в ответ отшутилась.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Гарик Харламов , Лариса Гузеева
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