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Клип Little Big для «Евровидения» может побить рекорд Нетты Барзилай 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Клип Little Big может побить рекорд «Евровидения»
Фото: кадр видео
Клип российской группы Little Big для "Евровидения" на песню Uno может побить рекорд среди видео музыкального конкурса по просмотрам.
Сейчас самый высокий результат по числу просмотров принадлежит клипу победительницы "Евровидения-2018" Нетты Барзилай на песню Toy. Ее видео было просмотрено более 131 млн раз. На днях видеоролику Little Big удалось преодолеть отметку в 100 млн просмотров, и за 5 дней количество просмотров выросло до 105 млн Если в течение нескольких недель просмотры будут расти теми же темпами, рекорд Нетты будет побит.
Коллектив должен был выступать с композицией Uno на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, однако музыкальное соревнование было отменено в связи с пандемией коронавируса.
18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год. Песни, заявленные в 2020 году, не смогут войти в следующую конкурсную программу.
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