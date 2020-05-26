Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился очередным стихотворением, которое он посвятил музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину . Так Шнуров отреагировал на обещание Пригожина провести с ним «отдельный мужской разговор». Поводом для таких заявлений стал конфликт, который возник из-за спора о «бедствующих артистах».

В своем новом ответном стихотворении, опубликованном в Instagram, Шнуров отметил, что Пригожин обратился к нему, «все приличия отбросив». В доказательство музыкант опубликовал скриншот с экрана телефона с сообщениями, которые, по всей видимости, отправил ему Пригожин. Как заявил Шнуров, непохоже, чтобы автором этих посланий действительно является продюсер, поскольку в таком случае он «хамством пробивает днище». «И солидный с виду дядя, а копнешь чуть — просто жлоб», — заявил Шнуров, комментируя поступок Пригожина. В заключение музыкант принял предложение продюсера, назвав его «инициативным дурнем».