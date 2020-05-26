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Шнуров ответил на обещание Пригожина поговорить по-мужски. «Хамством пробивает днище» 

Ura.Ru 35 минут назад
Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился очередным стихотворением, которое он посвятил музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину. Так Шнуров отреагировал на обещание Пригожина провести с ним «отдельный мужской разговор». Поводом для таких заявлений стал конфликт, который возник из-за спора о «бедствующих артистах».
В своем новом ответном стихотворении, опубликованном в Instagram, Шнуров отметил, что Пригожин обратился к нему, «все приличия отбросив». В доказательство музыкант опубликовал скриншот с экрана телефона с сообщениями, которые, по всей видимости, отправил ему Пригожин. Как заявил Шнуров, непохоже, чтобы автором этих посланий действительно является продюсер, поскольку в таком случае он «хамством пробивает днище». «И солидный с виду дядя, а копнешь чуть — просто жлоб», — заявил Шнуров, комментируя поступок Пригожина. В заключение музыкант принял предложение продюсера, назвав его «инициативным дурнем».
Ранее в разговоре с URA.RU Иосиф Пригожин заявил, что в ситуации с коронавирусом самыми уязвимыми оказались артисты, и в результате многие музыканты оказались без средств к существованию. В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал «людей божьих» помочь продюсеру и его супруге, певице Валерии, «кто чем может на еду». Позже продюсер разозлился из-за ироничного произведения Шнурова — в том числе из-за того, что тот привлек в конфликт его супругу, певицу Валерию, и пообещал музыканту «отдельный мужской разговор».
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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