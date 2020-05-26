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«Мы скоро увидимся, ***»: Пригожин угрожает Шнурову 

Артём Кульша 7 минут назад
Музыкант Сергей Шнуров серьезно разозлил музыкального продюсера Иосифа Пригожина, и они скоро встретятся. Об этом, как рассказал Шнуров в своем инстаграме, ему написал Пригожин.
Instagram
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Пригожин заявил, что артисты лишились возможности зарабатывать, проедают накопления и практически бедствуют из-за ограничений, введенных ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шнуров высмеял его заявление в стихотворной форме. Продюсер ответил ему и был вновь высмеян в стихах, ответил снова и опять был высмеян. Вчера вечером он ответил музыканту не через средства массовой информации, а в личном сообщении. Шнуров опубликовал его скриншот.
«Ну ты меня серьезно разозлил. * (глупец. — Прим. ред.). Не знал, что ты * (гомосексуалист. — Прим. ред.). Мы скоро увидимся. *** (жалкий человек. — Прим. ред.). Гора с горой не встречается, а человек с человеком всегда. Так что наша встреча неизбежна», — сказано в нем.
Позавчера, комментируя заявление продюсера, музыкант Юрий Лоза усомнился в том, что у артистов вроде Пригожина нет денег в загашнике.
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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