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Лев Лещенко прокомментировал конфликт Пригожина и Шнурова 

Экспресс газета и ещё 4 52 минуты назад
Лещенко высказался о бедствующих артистах
Фото: Михаил Фролов/«КП»
78-летний российский эстрадный певец Лев Лещенко решил высказать свое мнение на счет бедственного положения артистов. Напомним, что эта щекотливая тема на днях переросла в нешуточное противостояние между продюсером Иосифом Пригожиным и новоиспеченным депутатом Сергеем Шнуровым.
Поводом для оскорбительных эпитетов и стишков, которыми в итоге обменялись оппоненты, стало заявление супруга певицы Валерии, увидевшего в ситуации с пандемией бедственное положение даже самых известных артистов страны. Однако Шнуров не стал жаловаться на жизнь, а поспешил ответить Пригожину в своей неподражаемой стихотворной манере. В свою очередь Лев Лещенко отчасти поддержал слова Пригожина, посетовав и на собственную непростую ситуацию.
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"Все страдают, кто не работает в государственных учреждениях. Все частные коллективы, в том числе, мой, например, Володи Винокура, сейчас вообще ничего не получают. Я из своего кармана их содержу, плачу и буду пока", — признался знаменитый исполнитель в эфире радио "Комсомольская правда".
Но в то же время Лев Валерьянович поспешил оспорить слова продюсера о бедственном положении, в котором сейчас находится даже десятка самых влиятельных представителей российского шоу-бизнеса.
Свою позицию Лещенко объяснил довольно просто — у богатых знаменитостей есть немало накоплений, которые не позволят им пойти ко дну даже в условиях затянувшегося карантина.
"Лоза, скажем, который говорит, что у него пенсия 12 тысяч, он, может, и не накопил ничего. Или Рыбин, например. Я им верю", — пояснил артист.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Иосиф Пригожин , Валерия , Комсомольская правда
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