Лещенко высказался о бедствующих артистах

78-летний российский эстрадный певец Лев Лещенко решил высказать свое мнение на счет бедственного положения артистов. Напомним, что эта щекотливая тема на днях переросла в нешуточное противостояние между продюсером Иосифом Пригожиным и новоиспеченным депутатом Сергеем Шнуровым.

Поводом для оскорбительных эпитетов и стишков, которыми в итоге обменялись оппоненты, стало заявление супруга певицы Валерии , увидевшего в ситуации с пандемией бедственное положение даже самых известных артистов страны. Однако Шнуров не стал жаловаться на жизнь, а поспешил ответить Пригожину в своей неподражаемой стихотворной манере. В свою очередь Лев Лещенко отчасти поддержал слова Пригожина, посетовав и на собственную непростую ситуацию.

"Все страдают, кто не работает в государственных учреждениях. Все частные коллективы, в том числе, мой, например, Володи Винокура, сейчас вообще ничего не получают. Я из своего кармана их содержу, плачу и буду пока", — признался знаменитый исполнитель в эфире радио "Комсомольская правда".

Но в то же время Лев Валерьянович поспешил оспорить слова продюсера о бедственном положении, в котором сейчас находится даже десятка самых влиятельных представителей российского шоу-бизнеса.

Свою позицию Лещенко объяснил довольно просто — у богатых знаменитостей есть немало накоплений, которые не позволят им пойти ко дну даже в условиях затянувшегося карантина.