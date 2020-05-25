Литвинова задумалась о чипировании

Оказалось, что тема по нынешним временам звучит весьма актуально

Ужасы грядущего чипирования настигли Ренату Литвинову во сне. Ей приснилось, что ей имплантируют чип. Это Ренате сильно не понравилось (во сне — но и в жизни, похоже, тоже бы не понравилось) — поэтому она попыталась вынуть этот чип и переставить его в свою кошку. Кошка удивилась (это цитата, Литвинова все же писатель — из ее песни трудно выкидывать слова). Более того — у кошки уже был один, точно такой же (во сне или в жизни Рената не уточнила)…

Рената в ожидании катастрофы. Фото из инстаграм

«Ну и как относиться к этой теме?» — вопрошает Литвинова у своих подписчиков в инстаграм. — «Всех оцифровать, как на „карте мародеров?“. Для тех, кто не в курсе — поясняем: „Карта мародеров“ — это из »Гарри Поттера». Карта школы Хогвардс и ближайших окрестностей. Интерактивная: на ней видны все передвижения всех обитателей Хогвардса. Возможно, действительно — прототип нашего ближайшего будущего.

Нужно заметить, что подписчики Ренаты немедленно включились в дискуссию. Диапазон высказанных мнений чрезвычайно широк. От популистского: «Вот я бы своему поставила… А то пропадает на двое суток — и ищи его…» до «Так и будет. Мы все будем биороботами. Но лично я — против».

Также в дискуссии упоминается Библия (вскользь) и Правительство (всуе).