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Бузова высказалась о дате свадьбы с Манукяном 

Алиса Селезнёва и ещё 3 1 час назад
Бузова высказалась о дате свадьбы с Манукяном
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что сейчас не считает свадьбу первостепенным вопросом. Об этом она заявила RU.TV.
«Всё нужно делать вовремя. Когда я захочу, тогда это произойдет», — пояснила певица, победившая в номинации «ФАН или ПРОФАН» премии RU.TV.
Она также отметила, что торжество стоит организовывать, когда пройдет пандемия коронавируса и можно будет пригласить гостей.
«Рамблер» писал, что Ольга Бузова в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Долгое время артистка была одна, однако в этом году подтвердила слухи о том, что встречается с популярным блогером Давидом Манукяном, и провела с ним отпуск в Таиланде.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова
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