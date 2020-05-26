«Стыдно»: Диденко вызвала шквал критики из-за груди 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО💊 (@didenko.katerina) 25 Май 2020 в 9:28 PDT Потерявшая на вечеринке с сухим льдом мужа блогер Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram об увеличении груди и вызвала шквал критики.

«Рамблер» писал, что в феврале на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, ради тумана в бассейн кинули сухой лед. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе организовавший сюрприз муж именинницы. Сама Диденко, комментируя случившееся, заявила, что им «просто не повезло».

В своем аккаунте в соцсети Диденко заявила, что всегда мечтала увеличить грудь и даже договорилась с мужем о проведении операции после третьей беременности.

«Беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть, я решила сделать то, о чем мечтала лет 10. Кто-то считает, что грудь я увеличиваю для кого-то. Ребят, я это делаю для себя», — рассказала она.

Позднее блогер выложила фото из больницы после операции, которую она назвала успешной. Диденко также поинтересовалась у подписчиков, какую бы они сделали операцию, если бы у них была финансовая возможность.

Однако в комментариях на нее обрушился шквал критики. Пользователи соцсети упрекнули Диденко в том, что она очень быстро забыла о муже и решила увеличить грудь для нового мужчины. Также часть комментаторов отметила, что «оплатили бы ей мозги».

«Боже вы серьёзно? У вас муж умер, я все понимаю, но это жесть. Вы такая счастливая ходите, будто ничего не случилось, и грудь делаете. Стыдно за вас», — написала a_achmyarova_anastasiya73_.