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«Стыдно»: Диденко вызвала шквал критики из-за груди 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
«Стыдно»: Диденко вызвала шквал критики из-за груди
Фото: Instagram
Потерявшая на вечеринке с сухим льдом мужа блогер Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram об увеличении груди и вызвала шквал критики.
«Рамблер» писал, что в феврале на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, ради тумана в бассейн кинули сухой лед. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе организовавший сюрприз муж именинницы. Сама Диденко, комментируя случившееся, заявила, что им «просто не повезло».
В своем аккаунте в соцсети Диденко заявила, что всегда мечтала увеличить грудь и даже договорилась с мужем о проведении операции после третьей беременности.
«Беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, и уже ничего не вернуть, я решила сделать то, о чем мечтала лет 10. Кто-то считает, что грудь я увеличиваю для кого-то. Ребят, я это делаю для себя», — рассказала она.
Позднее блогер выложила фото из больницы после операции, которую она назвала успешной. Диденко также поинтересовалась у подписчиков, какую бы они сделали операцию, если бы у них была финансовая возможность.
Однако в комментариях на нее обрушился шквал критики. Пользователи соцсети упрекнули Диденко в том, что она очень быстро забыла о муже и решила увеличить грудь для нового мужчины. Также часть комментаторов отметила, что «оплатили бы ей мозги».
«Боже вы серьёзно? У вас муж умер, я все понимаю, но это жесть. Вы такая счастливая ходите, будто ничего не случилось, и грудь делаете. Стыдно за вас», — написала a_achmyarova_anastasiya73_.
«А для кого вы так стараетесь? Грудь, животик…Для подписчиков или мужчины?» — поинтересовалась kristi.tarasova.
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