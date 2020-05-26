Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин пообещал Шнурову «мужской разговор» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 47 минут назад
Пригожин Шнурову: Ты не прав, старикашка
Фото: vz.ru
Продюсер Иосиф Пригожин пообещал провести «отдельный мужской разговор» с музыкантом Сергеем Шнуровым, комментируя их спор относительно «бедствующих» артистов.
«Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (супругу Пригожина певицу Валерию. — прим. ред.), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам», — написал продюсер на своей странице в Instagram.
Кроме того, Пригожин заявил, что Шнуров «делает вид, что с народом», и только «бросает им кость в виде своих грязных стишков». По мнению Пригожина, у музыканта «нет ничего святого».
Ты в натуре что — то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трём веселым буквам. Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой— про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. @shnurovs P&S В любом раскладе, семья, жена и дети — святое, а у тебя границы стёрты.
Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — заявил продюсер.
Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Слова Пригожина о «чудовищной ситуации» артистов прокомментировал также певец и композитор Юрий Лоза.
Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
При пожаре в Петербурге погиб участник группы Bad Balance При пожаре в Петербурге погиб участник группы Bad Balance Александр Гордон отреагировал на слухи о заражении коронавирусом Александр Гордон отреагировал на слухи о заражении коронавирусом Суд взыскал с Киркорова 2 млн рублей Суд взыскал с Киркорова 2 млн рублей
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Ситуация в мире , Юрий Лоза , Иисус Христос , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе
Браконьеры пошли на преступление века
Браконьеры пошли на преступление века
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
На обломках МН17 нашли загадочные следы
На обломках МН17 нашли загадочные следы
Видео
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение