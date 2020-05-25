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Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей 

News.ru 50 минут назад
Сын Якубовича раскрыл подробности развода родителей
Фото: Nikolay Titov/Russian Look
Сын телеведущего Леонида Якубовича Артём Антонов заявил, что сейчас у него идеальные отношения с отцом несмотря на то, что он бросил его мать.
47-летний Антонов получил два высших образования. Сейчас он работает на Первом канале. О разводе родителей говорит спокойно.
"В принципе, всё было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами", — объяснил сын Якубовича в эфире Пятого канала.
Антонову было 22 года, когда родители разошлись. Якубовичу в этом году исполняется 75 лет. Телеведущий до сих пор работает и не собирается прощаться с любимым делом.
Как ранее писал NEWS.ru, дочь Якубовича 22-летняя Варвара покрасила свои русые волосы в огненно-рыжий цвет и сделала на плече татуировку — морду тигра в стиле трайбл. Она пояснила, что сейчас находится в поисках сценического образа.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Артем Антонов
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