Сын Якубовича раскрыл подробности развода родителей

Сын телеведущего Леонида Якубовича Артём Антонов заявил, что сейчас у него идеальные отношения с отцом несмотря на то, что он бросил его мать.

47-летний Антонов получил два высших образования. Сейчас он работает на Первом канале. О разводе родителей говорит спокойно.

"В принципе, всё было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами", — объяснил сын Якубовича в эфире Пятого канала.

Антонову было 22 года, когда родители разошлись. Якубовичу в этом году исполняется 75 лет. Телеведущий до сих пор работает и не собирается прощаться с любимым делом.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь Якубовича 22-летняя Варвара покрасила свои русые волосы в огненно-рыжий цвет и сделала на плече татуировку — морду тигра в стиле трайбл. Она пояснила, что сейчас находится в поисках сценического образа.