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Стала известная причина развода Якубовича с женой 

Алиса Селезнёва и ещё 7 40 минут назад
Сын ведущего программы «Поле чудес» Артем Антонов в ходе программы «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» рассказал, что стало причиной развода его родителей. Об этом пишет «СтарХит».
«В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — заявил сын Якубовича, которому сейчас 47 лет.
Якубович сейчас живет в третьем браке с Мариной Видовой. При этом в программе она опровергла слухи о возможном разводе.
«Мы проживаем за городом, но работа в основном в Москве — съемки в Останкино и других студиях. Поэтому Леонид Аркадьевич выезжает в Москву, остается в столичной квартире, естественно, порой и на несколько дней. А потом возвращается!» — пояснила она.
Как писал «Рамблер», Леонид Якубович ведет шоу «Поле чудес» с 1991 года. Телеведущий рассказывал, что хотел уйти из программы после второго выпуска, однако потом передумал.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Леонид Якубович , Артем Антонов , StarHit
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