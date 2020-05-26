«В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — заявил сын Якубовича, которому сейчас 47 лет.

Якубович сейчас живет в третьем браке с Мариной Видовой. При этом в программе она опровергла слухи о возможном разводе.

«Мы проживаем за городом, но работа в основном в Москве — съемки в Останкино и других студиях. Поэтому Леонид Аркадьевич выезжает в Москву, остается в столичной квартире, естественно, порой и на несколько дней. А потом возвращается!» — пояснила она.

Как писал «Рамблер», Леонид Якубович ведет шоу «Поле чудес» с 1991 года. Телеведущий рассказывал, что хотел уйти из программы после второго выпуска, однако потом передумал.