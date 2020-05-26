Петросян подарил оскорблённой Брухуновой кольцо

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Комик Евгений Петросян подарил своей жене Татьяне Брухуновой кольцо ювелирной компании «Тиффани» (Tiffany). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вчера Брухунова опубликовала в сторис в своем инстаграме фотографию своей левой руки, положенной на колено. На среднем пальце надето кольцо с надписью Love («Любовь»).

Дизайнер ювелирных украшений Влад Торхов рассказал «Комсомольской правде», что это кольцо из 18-каратного золота из коллекции «Тиффани» Paloma's Graffiti («Граффити Паломы»).

«У Евгения Вагановича прекрасный вкус», — добавил Торхов.