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Петросян подарил жене кольцо «Тиффани» 

Павел Тиунов и ещё 4 12 минут назад
Петросян подарил оскорблённой Брухуновой кольцо
Фото: instagram.com/bruhunova
Комик Евгений Петросян подарил своей жене Татьяне Брухуновой кольцо ювелирной компании «Тиффани» (Tiffany). Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вчера Брухунова опубликовала в сторис в своем инстаграме фотографию своей левой руки, положенной на колено. На среднем пальце надето кольцо с надписью Love («Любовь»).
Дизайнер ювелирных украшений Влад Торхов рассказал «Комсомольской правде», что это кольцо из 18-каратного золота из коллекции «Тиффани» Paloma's Graffiti («Граффити Паломы»).
Его создала дизайнер «Тиффани» Палома Пикассо, дочь испанского художника Пабло Пикассо. Кольцо стоит 47,9 тысячи рублей.
«У Евгения Вагановича прекрасный вкус», — добавил Торхов.
В 2018 году 74-летний Петросян, как сообщал «Рамблер», развелся с юмористкой Еленой Степаненко. Они до сих пор делят совместно нажитое имущество. В 2019-м комик женился на своей 30-летней помощнице и директоре Брухуновой. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что Петросян и Брухунова завели ребенка, прибегнув к услугам суррогатной матери.
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Степаненко , Пабло Пикассо , Палома Пикассо , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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