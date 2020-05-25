Петросян подарил оскорблённой Брухуновой кольцо 

Молодая жена Евгения Петросяна продемонстрировала ювелирное украшение, которое ей подарил возлюбленный.

Ранее 67-летняя Елена Степаненко , полтора года назад расставшаяся с Петросяном, язвительно высказалась в адрес женщин, заводящих романы с женатыми мужчинами.

Татьяна Брухунова остро отреагировала на эту новость. Она даже сделала репост статьи о шутках в её адрес. После этого женщина начала показывать подарки от юмориста, хотя раньше она старалась не демонстрировать их.

Супруга комика опубликовала в сторис Instagram золотое кольцо от известного бренда. Украшение представляет из себя надпись Love. Изделие сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Брухунова не сдержалась от колкостей в адрес экс-супруги артиста Елены Степаненко. Пятая жена юмориста назвала предыдущую супругу артиста «диковинной четвёртой» женой.

Так Брухунова ответила одной из подписчиц, которая напрямую написала ей, что не уважает её за разрушение семьи. Подписчица с горечью отметила, что супруги прожили много лет вместе, наживали имущество, а потом «жена постарела» и «пришло счастье».