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«Обижает и расстраивает»: Моисеев прокомментировал слухи о болезни 

News.ru 19 минут назад
Моисеев прокомментировал слухи о болезни
Фото: РИА Новости
Танцор и певец Борис Моисеев заявил, что информация о его плачевном состоянии не соответствует действительности.
По словам Моисеева, его самоизоляции началась раньше, чем у других россиян. Во всём виноват инсульт. Но сейчас представитель отечественного шоу-бизнеса ведёт привычный образ жизни, но без гастролей.
Обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает, — заявил артист в интервью «MK».
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Исполнителю помогает домработница. Она готовит еду и убирается в квартире. Они любят сплетничать и обсуждать последние новости.
Моисеев утверждает, что не испытывает финансовых проблем. Никакую недвижимость он не продавал. Только в 2011 году избавился от большого дома в Подмосковье. Вырученные деньги до сих пор помогают ему существовать.
Ранее концертный директор Бориса Моисеева Сергей Лавров признался, что артист живёт на пенсию 50 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что Моисеев не распродаёт своё имущество, но пенсионных денег на жизнь ему не хватает. Кроме того, представитель певца отметил, что от артиста отвернулись продюсеры, которые с ним работали и зарабатывали на нём, потом промоутеры. А потом и друзья, которые раньше всегда были с ним рядом, писал NEWS.ru.
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