Моисеев прокомментировал слухи о болезни 

Певец и танцор Борис Моисеев опроверг слухи о своем «плачевном состоянии».

В интервью «Московскому комсомольцу» артист признался, что его «обижают и расстраивают» новости о том, что он бедствует, никого не узнает, и что все его забыли.

По словам Моисеева, его «самоизоляция» началась немного раньше, чем у всех остальных, но он ощущает себя абсолютно нормальным человеком и ведет достаточно активный образ жизни.

Артист также опроверг сообщения о бедственном финансовом положении. Он рассказал, что до сих пор получает авторские отчисления, а также надбавку к пенсии за звание заслуженного артиста. Кроме того, в 2011 году он продал дом в Барвихе, и эти деньги до сих пор ему помогают.

«В финансовом смысле у меня все нормально, хватает, взаймы ни у кого не брал и не беру. Живу на свои деньги», — заявил певец.

По словам Моисеева, каждое лето он проводит в Юрмале. Там он ходит на все концерты и оценивает профессиональный рост бывших коллег.

Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал журналу «Собеседник», что Борис Моисеев полностью утратил способность общаться, не помнит людей и события. В 2010 году Моисеев перенес инсульт. В последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым, что породило слухи о смерти артиста.