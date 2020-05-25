Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моисеев прокомментировал слухи о болезни 

Вероника Полынина 18 минут назад
Моисеев прокомментировал слухи о болезни
Фото: РИА Новости
Певец и танцор Борис Моисеев опроверг слухи о своем «плачевном состоянии».
В интервью «Московскому комсомольцу» артист признался, что его «обижают и расстраивают» новости о том, что он бедствует, никого не узнает, и что все его забыли.
По словам Моисеева, его «самоизоляция» началась немного раньше, чем у всех остальных, но он ощущает себя абсолютно нормальным человеком и ведет достаточно активный образ жизни.
Артист также опроверг сообщения о бедственном финансовом положении. Он рассказал, что до сих пор получает авторские отчисления, а также надбавку к пенсии за звание заслуженного артиста. Кроме того, в 2011 году он продал дом в Барвихе, и эти деньги до сих пор ему помогают.
«Он не помнит людей»: Разин о состоянии Моисеева
«В финансовом смысле у меня все нормально, хватает, взаймы ни у кого не брал и не беру. Живу на свои деньги», — заявил певец.
По словам Моисеева, каждое лето он проводит в Юрмале. Там он ходит на все концерты и оценивает профессиональный рост бывших коллег.
Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал журналу «Собеседник», что Борис Моисеев полностью утратил способность общаться, не помнит людей и события. В 2010 году Моисеев перенес инсульт. В последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым, что породило слухи о смерти артиста.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Комментарии 2
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: въезд в Крым станет «платным»
Пока вы спали: въезд в Крым станет «платным»
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе
Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Баттл Шнуров-Пригожин взрывает интернет
Видео
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
00:12
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Армия
Названа дата старта ЕГЭ
00:16
Названа дата старта ЕГЭ
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение