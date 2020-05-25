Запашный вступился за Пригожина 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Пригожин заявил, что артисты оказались в чудовищной ситуации и ужасном состоянии из-за мер, введенных ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, они лишились возможности зарабатывать, проедают накопления и практически бедствуют. Общественность раскритиковала продюсера за его слова.

«Я-то как раз понимаю, что имел в виду Иосиф», — заявил, в свою очередь, Запашный.

По его словам, Пригожин копнул гораздо глубже, чем подумали его критики, так как под артистами подразумевал не только, к примеру, свою жену певицу Валерию или стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко, а всех деятелей искусства, в том числе, например, работников региональных театров, которые зарабатывают гораздо меньше знаменитостей.