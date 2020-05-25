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Запашный вступился за Пригожина 

Артём Кульша 44 минуты назад
Запашный вступился за Пригожина
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин был неправильно понят, когда заявил, что артисты бедствуют из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом дрессировщик Эдгард Запашный заявил «Вечерней Москве».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Пригожин заявил, что артисты оказались в чудовищной ситуации и ужасном состоянии из-за мер, введенных ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, они лишились возможности зарабатывать, проедают накопления и практически бедствуют. Общественность раскритиковала продюсера за его слова.
«Я-то как раз понимаю, что имел в виду Иосиф», — заявил, в свою очередь, Запашный.
По его словам, Пригожин копнул гораздо глубже, чем подумали его критики, так как под артистами подразумевал не только, к примеру, свою жену певицу Валерию или стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко, а всех деятелей искусства, в том числе, например, работников региональных театров, которые зарабатывают гораздо меньше знаменитостей.
«Его просто неправильно поняли», — считает Запашный, директор Большого Московского государственного цирка.
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Шоу-бизнес , Эдгард Запашный , Иосиф Пригожин , Валерия
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