Тарзану предложили работу «с элитными телками»

Сыродел Олег Сирота откликнулся на жалобу Тарзана, оставшегося без средств к существованию из-за пандемии

Думал ли 50-летний советский актер и бодибилдир Сергей Глушко , которого большинство россиян знают под псевдонимом Тарзан, о том, насколько сильный общественный резонанс вызовут его жалобы на тяжелую жизнь в условиях пандемии? Но слово не воробей, поэтому высказывание супруга Наташи Королевой , позавидовавшему врачам и бабушкам, теперь не обсуждают только самые ленивые.

Но в отличие от коллег по шоу-бизнесу, известный российский сыродел Олег Сирота решил предложить Сергею Глушко реальную работу, которая вполне подходит для того, чтобы избавить семью артиста от затруднительного положения. Одним из плюсов предлагаемой стриптизеру вакансии дояра, по мнению фермера, является возможность поработать с "настоящими элитными телками".

"Друзья! Я тут узнал, что Тарзан ищет работу. Хотел попросить помощи с репостом вакансий нашего хозяйства, чтобы донести до него и до всех страдающих представителей шоу-бизнеса. Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра", — написал Сирота на своей странице в Instagram.

Также фермер напомнил обнищавшему артисту о плюсах новой работы, среди которых он особенно отметил свежий воздух и солидные скидки на производимые товары для сотрудников хозяйства. Но и это еще не все! Не так давно Тарзану пришлось закрыть свое главное детище — московский фитнес-центр. Но теперь, по словам сыродела, у бодибилдера появилась отличная возможность поддержать свою физическую форму без всяких спортзалов.

"У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом. И ему как раз с дачи недалеко будет ездить на работу, но, если вдруг его жена уже выгнала из дома по причине отсутствия у него денег, мы можем предоставить ему комфортабельное общежитие (у нас там даже штанга имеется).

В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару — работу обоим найдём. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время. Мы всё-таки кормим наших соотечественников, а не всякими непотребствами занимаемся!" — заключил потенциальный работодатель Тарзана.