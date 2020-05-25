Требовал «лекарства»: на Серова пожаловались

Воронежский промоутер Игорь Малюков планирует судится с певцом Александром Серовым , который недобросовестно отработал тур.

Исполнитель согласовал все детали концертов и гонораров. А уже позже показал своё истинное лицо. Музыкант начал шантажировать организатора, что тот обязательно давал ему дополнительное «лекарство» перед каждым выступлением, подразумевая деньги, о которых они ранее не договаривались.

И так, со слов промоутера Малюкова, в каждом городе. Один раз приплатили сверху, второй раз. На десятый раз у прокатчика уже закончились деньги на «лекарство». На что Серов, со слов моего доверителя, жёстко парировал: «Что ж, будешь мне должен, позже отдашь! Ты меня знаешь!..», — рассказала адвокат промоутера Майя Сандлер.

После этого Серов подал в суд на Малюкова. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слёз» выиграл это дело. Однако промоутер утверждает, что ничего не знал об этом процессе, так как повестки ему не приходили. Через некоторое время к нему пришли приставы и взыскали один миллион рублей.

Сандлер заявила, что её подопечный намерен обжаловать это дело. Малюков выполнил все условия контракта и даже больше. А вот представитель отечественного шоу-бизнеса вымогал денежные средства, пишет «KP.ru».

Как ранее писал NEWS.ru, в суд Серову пришлось обращаться из-за неисполнения договорных обязательств и причинения убытков компанией «Директ».