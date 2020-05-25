Таганский суд Москвы взыскал с Филиппа Киркорова более 2 млн рублей за выполненный в коттедже ремонт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению суда, певец должен выплатить индивидуальному предпринимателю Петру Маринину 2 282 784 рубля. Также Киркорову придется заплатить госпошлину в размере почти 20 тысяч рублей.

Исковые требования Маринина удовлетворены частично — изначально они составляли более 7 млн рублей.

Истец является совладельцем компании «Стройхолдинг-Трейд», которой принадлежит бренд Renova . В 2017 году эта компания выполняла ремонтные работы в коттедже певца, расположенном в Одинцовском районе Подмосковья. Когда ремонт был завершен, строители получили лишь часть оговоренной суммы.

Как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров уже не раз оказывался ответчиком по искам. В декабре 2019 года с певца был взыскан долг по ипотечному кредиту в пользу латвийского банка. Еще раньше в суд на Киркорова подал французский певец Дидье Маруани. Он утверждал, что певец незаконно использовал фрагмент его песни, однако факт нарушения авторских прав доказан не был.