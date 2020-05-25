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Суд взыскал с Филиппа Киркорова в пользу стройфирмы более 2 млн рублей за ремонт 

ТАСС и ещё 9 41 минуту назад
Таганский суд Москвы взыскал 2 млн 282 тыс. рублей задолженности с певца Филиппа Киркорова за выполненный ремонт в коттедже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Решением Таганского районного суда Москвы исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рублей, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей", — сказала представитель суда.
Исковые требования изначально составляли более 7 млн рублей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Истец Маринин является совладельцем компании "Стройхолдинг-Трейд", которой принадлежит бренд Renova. Renova выполняла ремонтные работы в коттедже певца.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Филипп Киркоров , Ренова , Москва
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