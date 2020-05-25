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Дибров объяснил чудесное выздоровление Бабкиной ее особой миссией 

Экспресс газета 2 часа назад
Дибров рассказал об особой миссии Бабкиной
Фото: РИА Новости
Дмитрий Дибров нашел довольно странное объяснение чудесному выздоровлению Надежды Бабкиной, недавно тяжело переболевшей коронавирусом. Ведущий заявил, что 70-летняя певица осталась жива, несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, потому что не выполнила свою миссию, данную ей свыше.
Шоумен, подменявший артистку в шоу «Модный приговор», пока она лежала в больнице, признался в программе «Звезды сошлись», что очень переживал за здоровье Бабкиной. Болезнь же певицы Дибров связал с божественным проведением. Он уверен, что Всевышний ставит перед каждым человеком некие цели, которые ему нужно выполнить, а если мы отклоняется от нашего предназначения, нам свыше посылают невзгоды и смерть.
По логике ведущего «Что хочет стать миллионером?» получается, что коронавирус и воспаление легких стали для Бабкиной некой попыткой наставить ее на путь истинный, а чудесное исцеление ей дано, как второй шанс для выполнения жизненной миссии, пишут Dni.ru.
Между тем рядовые зрители, увидев Бабкину после выздоровления, начали всерьез сомневаться, что она вообще перенесла COVID-19. Слишком уж свежей и цветущей выглядит артистка, если учитываться, что ее не давно она была присмерти. Из-за этого появились слухи, что на самом деле певица перенесла пластическую операцию, а историю про коронавирус придумала ради пиара.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Дибров , Дни.Ру
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