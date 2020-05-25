Известной российской писательнице спасли грудь 

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51-летняя Шилова вставила силиконовые импланты еще в 1990-х годах. Спустя 30 лет материал износился, а содержимое имплантов растеклось по организму.

«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — рассказала писательница.

Хирург Георгий Карапетян, который проводил операцию по удалению имплантов, заявил, что силикон из тканей пришлось собирать буквально по частям. В результате воспаления Шилова могла лишиться молочных желез, а риск образования онкологических заболеваний сохраняется.

При этом писательница заявила, что намерена поставить новые импланты.