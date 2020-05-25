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Известной российской писательнице спасли грудь 

Вероника Полынина 30 минут назад
Известной российской писательнице спасли грудь
Фото: @yuliashilovaofficial
Писательница Юлия Шилова едва не умерла из-за разрыва грудного импланта, пишет Cosmopolitan.
51-летняя Шилова вставила силиконовые импланты еще в 1990-х годах. Спустя 30 лет материал износился, а содержимое имплантов растеклось по организму.
«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — рассказала писательница.
Хирург Георгий Карапетян, который проводил операцию по удалению имплантов, заявил, что силикон из тканей пришлось собирать буквально по частям. В результате воспаления Шилова могла лишиться молочных желез, а риск образования онкологических заболеваний сохраняется.
При этом писательница заявила, что намерена поставить новые импланты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналогичная ситуация произошла с телеведущей Лерой Кудрявцевой. После разрыва импланта ведущая приняла решение избавиться от силиконовой груди.
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Шоу-бизнес , Юлия Шилова , Лера Кудрявцева , Cosmopolitan
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