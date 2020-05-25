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Чуть не умерла: у писательницы Юлии Шиловой лопнула силиконовая грудь 

Экспресс газета 2 часа назад
У известной писательницы лопнула силиконовая грудь
Фото: @yuliashilovaofficial
Популярный автор детективных романов Юлия Шилова едва не скончалась в результате инцидента, хорошо знакомого Лере Кудрявцевой. У писательницы лопнул силиконовый грудной имплант, установленный еще в 90-х.
Как сообщает Cosmo, за 20 с лишним лет силикон износился и начал доставлять женщине болевые ощущения. А содержимое из порвавшегося импланта стало просачиваться в ткани — опасное последствие, которое чуть не привело к заражению крови.
По словам Шиловой, она до последнего «не могла поверить, что силикон может вот так разливаться» и надеялась, что «пронесет». При этом писательница видела, что у нее началось покраснение, а от боли даже не могла поднять руки.
Спас женщину пластический хирург Георгий Карапетян. Он буквально по частям собрал лопнувший имплант и сделал все, чтобы избежать удаления грудных желез, однако предупредил, что у Шиловой остается риск образования онкологических заболеваний.
Несмотря на весь этот кошмар, Юлия сразу же сделала себе новую грудь. Сейчас, по словам писательницы, она чувствует себя хорошо.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юлия Шилова , Лера Кудрявцева
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