Американская актриса и певица Хилари Дафф оказалась в центре скандала после того, как выложила фото своего восьмилетнего сына. Об этом пишет The Blast.

По данным издания, интернет-пользователи раскритиковали актрису за то, что на снимке ее сын был обнажен. Также хейтеры заявили, что Хилари Дафф может быть вовлечена в сексуальную торговлю детьми, так как не видит ничего плохого в публикации подобных снимков ребенка.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting… whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby— Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020 Актриса удалила фото и видео с сыном, резко ответив критикам в своем аккаунте в Twitter.

«Я понимаю, что сейчас всем скучно…Но это действительно отвратительно…Тот, кто придумал подобный бред и выбросил его во Вселенную, должен отдохнуть от своего телефона. Может быть, завести себе хобби», — подчеркнула Хилари Дафф.

«Рамблер» писал, что ранее прокуратура Харьковской области начала проверку по поводу возможного применения насилия к несовершеннолетним актерам фильма «Дау» во время съемок. Украинские правоохранители полагают, что детям-сиротам создатели ленты могли причинять физическую боль и моральные страдания.