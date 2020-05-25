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Актрису Хилари Дафф обвинили в торговле детьми 

Алиса Селезнёва и ещё 1 10 минут назад
Американская актриса и певица Хилари Дафф оказалась в центре скандала после того, как выложила фото своего восьмилетнего сына. Об этом пишет The Blast.
По данным издания, интернет-пользователи раскритиковали актрису за то, что на снимке ее сын был обнажен. Также хейтеры заявили, что Хилари Дафф может быть вовлечена в сексуальную торговлю детьми, так как не видит ничего плохого в публикации подобных снимков ребенка.
Актриса удалила фото и видео с сыном, резко ответив критикам в своем аккаунте в Twitter.
«Я понимаю, что сейчас всем скучно…Но это действительно отвратительно…Тот, кто придумал подобный бред и выбросил его во Вселенную, должен отдохнуть от своего телефона. Может быть, завести себе хобби», — подчеркнула Хилари Дафф.
«Рамблер» писал, что ранее прокуратура Харьковской области начала проверку по поводу возможного применения насилия к несовершеннолетним актерам фильма «Дау» во время съемок. Украинские правоохранители полагают, что детям-сиротам создатели ленты могли причинять физическую боль и моральные страдания.
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Видео , В мире , Другое , Хилари Дафф
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