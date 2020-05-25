У Урганта нашли элитную виллу в Италии

Ведущий Первого канала Иван Урган не любит выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение и не кичиться своими доходами, как это делают его коллеги по цеху. Между тем шоумену тоже есть, чем похвастаться перед публикой при желании.

Так, в Сети выяснили, что ведущий владеет большим количеством элитной недвижимости. Ему принадлежит, в частности, особняк в три этажа, расположенный в поселке «Горки-10» на Рублевке, стоимость которого составляет 7 миллионов долларов. Также Ургант является собственником двух квартир в Москве: апартаментов площадью 267 «квадратов» в комплексе «Клубный дом» на Смоленском бульваре (их стоимость оценивается в 3 миллиона долларов) и двухъярусной квартиры в башне Меркурий «Москва-Сити» за 95 миллионов рублей. И еще за ним числятся апартаменты в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова, их цена составляет 40 миллионов рублей.

Есть у шоумена и зарубежная недвижимость — вилла на итальянском курорте Форте-Дей-Марми, однако ее точная стоимость не афишируется.

Помимо домов и квартир ведущий Первого канала облает приличным автопарком элитных иномарок. У ведущего в гараже шесть шикарных машин: Audi A8 L (ее цена составляет 8 миллионов рублей) и Audi Q7 за 6 миллионов, два Range Rover за 7 миллионов рублей и Land Rover Discovery за 5 миллионов, а еще Porsche Cayenne за 9 миллионов рублей — подарок Урганту от бизнесмена Тельмана Исмаилова

Как отмечают авторы Telegram-канала «Курятник», на всю эту собственность ведущий вечернего шоу заработал самостоятельно, ведь на Первом канале он получает весьма прилично — 3,2 миллиона рублей в месяц. Кроме того Ургант часто ведет корпоративы и различные мероприятие и ценник у него весьма приличный — от 50 тысяч евро за вечер.