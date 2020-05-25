Бородина призвала не сохранять брак ради детей 

Сохранять мучительный брак только ради детей нельзя. Об этом телеведущая Ксения Бородина заявила в своем инстаграме.

Вчера один из пользователей социальной сети попросил ее дать совет парам, которые живут вместе ради детей, не испытывая при этом чувств друг к другу.

«Семью всегда нужно стараться спасти и сберечь», — ответила Бородина.

По ее словам, семья — самое ценное в жизни, а развод — просто трагедия для детей. Телеведущая рекомендовала парам задаться вопросом, правда ли они больше не любят друг друга или просто

перестали взращивать и подпитывать любовь под гнетом насущных проблем, забот и хлопот.

Бородина убеждена, что если супруги сочтут, что любовь между ними нельзя спасти и сохранить, то жить и мучиться только ради детей нельзя.

«Нельзя, потому что счастливый родитель — это залог благополучия ребенка», — объяснила она.