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Бородина призвала не сохранять брак ради детей 

Артём Кульша 37 минут назад
Бородина призвала не сохранять брак ради детей
Фото: РИА Новости
Сохранять мучительный брак только ради детей нельзя. Об этом телеведущая Ксения Бородина заявила в своем инстаграме.
Вчера один из пользователей социальной сети попросил ее дать совет парам, которые живут вместе ради детей, не испытывая при этом чувств друг к другу.
«Семью всегда нужно стараться спасти и сберечь», — ответила Бородина.
По ее словам, семья — самое ценное в жизни, а развод — просто трагедия для детей. Телеведущая рекомендовала парам задаться вопросом, правда ли они больше не любят друг друга или просто
перестали взращивать и подпитывать любовь под гнетом насущных проблем, забот и хлопот.
Бородина убеждена, что если супруги сочтут, что любовь между ними нельзя спасти и сохранить, то жить и мучиться только ради детей нельзя.
«Нельзя, потому что счастливый родитель — это залог благополучия ребенка», — объяснила она.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Бородина заявила, что телезвезда Виктория Боня рассказывает о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 является всемирным заговором, с умным видом и глазами мышки, какающей в дупле.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Бородина
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