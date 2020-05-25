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«И все-таки пиар!»: Джиган опубликовал фото с женой 

Артём Кульша и ещё 11 1 час назад
«И все-таки пиар!»: Джиган опубликовал фото с женой
Фото: Инстаграм
Рэпер Джиган счастлив. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме в подписи к фотографии с женой и сыном.
В марте 2020 года, как сообщал «Рамблер», жена Джигана Оксана Самойлова объявила о намерении развестись с ним. Они поженились в 2012 году, в 2011-м завели дочь Ариелу, в 2014-м — дочь Лею, в 2017-м — дочь Майю, а в феврале 2020-го — сына Давида.
Супруги пока не могут оформить развод из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, они продолжают жить вместе в загородном доме, потому что не владеют другой недвижимостью. Сегодня утром Джиган опубликовал в инстаграме фото, на котором запечатлен с женой и сыном. В подписи к нему он сообщил, что счастлив.
«И все-таки это (объявление о разводе. — Прим. ред.) был пиар!» — написала в комментариях одна из пользовательниц социальной сети.
В середине мая Джиган рассказал, что некоторое время назад стал зависим от запрещенных веществ, а недавно прошел трехнедельный курс лечения в специализированной клинике. Там ему сделали в общей сложности 90 капельниц.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Другое , Оксана Самойлова
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