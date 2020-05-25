Шоу «Голос» могло оказать негативное влияние на его наставниц и привести к распаду семей Пелагеи, Ани Лорак и Полины Гагариной . Об этом пишет издание «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года Пелагея объявила разводе со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным . А на днях стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не живут вместе на протяжении нескольких месяцев и решили расстаться.

«Дни.ру» напомнило, что Пелагея занимала свое почетное место в жюри конкурса «Голос» еще в 2012 году. Во время своего брака с хоккеистом певица сильно изменилась, похудела, увеличила грудь, однако это не помогло сохранить отношения.

Ани Лорак участвовала только в восьмом сезоне шоу «Голос», однако «и этого хватило, чтобы певица решилась разорвать долгие отношения с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу », отмечается в статье.

Новость о расставании Полины Гагарины и ее мужа Дмитрия Исхакова стала шоком для поклонников. При этом издание отмечает, что фанаты артистки уверены, что причиной могло стать участие Гагариной в четвертом и пятом сезоне «Голоса» и возможное «проклятие».