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Гагарина, Пелагея, Лорак: над шоу «Голос» нависло проклятие? 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Шоу «Голос» могло оказать негативное влияние на его наставниц и привести к распаду семей Пелагеи, Ани Лорак и Полины Гагариной. Об этом пишет издание «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года Пелагея объявила разводе со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. А на днях стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не живут вместе на протяжении нескольких месяцев и решили расстаться.
"Голос" потряс очередной скандал
«Дни.ру» напомнило, что Пелагея занимала свое почетное место в жюри конкурса «Голос» еще в 2012 году. Во время своего брака с хоккеистом певица сильно изменилась, похудела, увеличила грудь, однако это не помогло сохранить отношения.
Ани Лорак участвовала только в восьмом сезоне шоу «Голос», однако «и этого хватило, чтобы певица решилась разорвать долгие отношения с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу», отмечается в статье.
Новость о расставании Полины Гагарины и ее мужа Дмитрия Исхакова стала шоком для поклонников. При этом издание отмечает, что фанаты артистки уверены, что причиной могло стать участие Гагариной в четвертом и пятом сезоне «Голоса» и возможное «проклятие».
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Исхаков , Мурат Налчаджиоглу , Иван Телегин , Полина Гагарина
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