Над шоу «Голос» нависло проклятье 

В Сети обсуждают негативное влияние шоу «Голос» на его наставниц. Предполагается, что именно из-за проекта распались семьи Ани Лорак, Пелагеи, а теперь и Полины Гагариной . Издание «Дни.ру» допускает, что «проклятие» на этом не остановится, и его жертвой станут другие исполнители, занявшие место в жюри.

Напомним, фолк-певица Пелагея стала наставницей «Голоса» в 2012 году. Позже она закрутила роман с хоккеистом Иваном Телегиным (злые языки называют Пелагею «разлучницей», ведь на тот момент возлюбленная спортсмена была беременна). Пара заключила брак, но увы — в 2019 году Телегин официально заявил о разводе.

Ани Лорак, ставшая наставницей 8 сезона шоу «Голос», столкнулась с изменами своего мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Развод оказался тяжелым и грязным — супруги до сих пор не могут поделить имущество.

Недавно стало известно о расставании Полины Гагариной, работавшей в 4 и 5 сезоне проекта, с мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Причиной развода стали, как ранее писала «Экспресс газета», различия в характере и темпераменте супругов. Однако фанаты подозревают, что именно «Голос» внес основные коррективы в личную жизнь Гагариной.

Существует ли на самом деле проклятье, и почему оно касается только женщин на шоу — остается только догадываться.