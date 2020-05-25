Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Над шоу «Голос» нависло проклятье 

Экспресс газета 2 часа назад
Над шоу «Голос» нависло проклятье
Фото: Михаил Фролов/«Комсомольская правда»
В Сети обсуждают негативное влияние шоу «Голос» на его наставниц. Предполагается, что именно из-за проекта распались семьи Ани Лорак, Пелагеи, а теперь и Полины Гагариной. Издание «Дни.ру» допускает, что «проклятие» на этом не остановится, и его жертвой станут другие исполнители, занявшие место в жюри.
Напомним, фолк-певица Пелагея стала наставницей «Голоса» в 2012 году. Позже она закрутила роман с хоккеистом Иваном Телегиным (злые языки называют Пелагею «разлучницей», ведь на тот момент возлюбленная спортсмена была беременна). Пара заключила брак, но увы — в 2019 году Телегин официально заявил о разводе.
Ани Лорак, ставшая наставницей 8 сезона шоу «Голос», столкнулась с изменами своего мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Развод оказался тяжелым и грязным — супруги до сих пор не могут поделить имущество.
Недавно стало известно о расставании Полины Гагариной, работавшей в 4 и 5 сезоне проекта, с мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Причиной развода стали, как ранее писала «Экспресс газета», различия в характере и темпераменте супругов. Однако фанаты подозревают, что именно «Голос» внес основные коррективы в личную жизнь Гагариной.
Существует ли на самом деле проклятье, и почему оно касается только женщин на шоу — остается только догадываться.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Экспресс газета: последние новости
Лену Миро, выложившую сексуальное фото, оскорбило внимание мужчин Лену Миро, выложившую сексуальное фото, оскорбило внимание мужчин 43-летний рэпер из Bad Balance сгорел в своих апартаментах с мамой 43-летний рэпер из Bad Balance сгорел в своих апартаментах с мамой Григорий Лепс высказался по поводу «голодающих артистов» Григорий Лепс высказался по поводу «голодающих артистов»
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Телегин , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«Бересту уже едим?» Шнуров высмеял Пригожина
«Бересту уже едим?» Шнуров высмеял Пригожина
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
Видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение