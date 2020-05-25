Лена Миро опубликовала новый скандальный пост, в котором назвала российских мужчин «лохами». Всему виной стала их реакция (по мнению блогера, неподобающая) на фото, ранее выложенное Леной в Instagram.

Миро поделилась снимком, на котором запечатлена в стимпанковском образе — корсажном платье и чулках, стилизованных под викторианскую эпоху. Волосы у 38-летней брюнетки распущены, на шее — длинная нить жемчуга. Предполагается, что снимок сделал ее муж, американский фотограф Ричард Прайд.

Многие фанаты Миро с восторгом отозвались о фото, назвав Лену «богиней», «королевой», «шикарной женщиной» и т.д. А вот пользователи попроще ограничились односложными оценками: «Ниче такая», «Вдувательна», «Пойдет» и т.д. Они-то и взбесили блогершу.

«Эти комментарии не удостоились бы отдельного поста в моём блоге, если бы не являлись типичным способом выражения симпатии к женщине со стороны наших мужчин, — негодует Миро. — Да, именно так — неуклюже, нетонко, неумело — наши страшненькие, в массе своей, мужички делают комплименты нашим симпатичным, в массе своей, женщинам».

По словам Лены, с такими незатейливыми и пошлыми подкатами в России «лохи лезут к прекрасным женщинам». А последние — и рады, ведь, как в той поговорке, не ели ничего, слаще морковки.

В заключение автор назвала своих соотечественников «тупым, некрасивым быдлом», а соотечественниц призвала избавляться от «лохов, которые не умеют обращаться с женщинами».