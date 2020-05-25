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Петросян показал фото с молодой возлюбленной 

Павел Тиунов и ещё 20 24 минуты назад
Петросян показал фото с молодой возлюбленной
Фото: ТАСС
Юморист Евгений Петросян выложил на своей странице в Instagram снимок с молодой супругой 31-летней Татьяной Брухуновой. В СМИ фото назвали «карантинным» из-за особенностей образа популярного артиста.
Пост был опубликован 25 мая. На снимке Петросян изображен в компании Брухуновой. Пара сидит на скамейке. Оба одеты в двухцветные плащи и белые кеды. Петросян в кепке темных очках и маске, его молодая жена в солнцезащитных очках и черной шляпке.
«Family look», — гласит подпись под снимком (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Журналисты предположили, что именно так чета супругов выглядит в разгар соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В частности, издание Ura.ru назвала снимок «карантинным фото».
Тем временем российские звезды, оставшиеся без работы, на фоне пандемии пытаются разными способами развлечь себя в домашних условиях.
Например, Ольга Бузова поучаствовала в баттле против своего друга блогера Романа Каграманова, в процессе которого съела голову лука и чеснока, а также измазала нижнее белье своего возлюбленного Давида Манукяна шоколадом.
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Шоу-бизнес , Другое , Евгений Петросян , Ольга Бузова
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