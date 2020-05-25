Петросян показал фото с молодой возлюбленной 

Юморист Евгений Петросян выложил на своей странице в Instagram снимок с молодой супругой 31-летней Татьяной Брухуновой. В СМИ фото назвали «карантинным» из-за особенностей образа популярного артиста.

Пост был опубликован 25 мая. На снимке Петросян изображен в компании Брухуновой. Пара сидит на скамейке. Оба одеты в двухцветные плащи и белые кеды. Петросян в кепке темных очках и маске, его молодая жена в солнцезащитных очках и черной шляпке.

«Family look», — гласит подпись под снимком (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналисты предположили, что именно так чета супругов выглядит в разгар соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В частности, издание Ura.ru назвала снимок «карантинным фото».

Тем временем российские звезды, оставшиеся без работы, на фоне пандемии пытаются разными способами развлечь себя в домашних условиях.