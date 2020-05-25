Барабаш рассказал о двойном инсульте 

Два года назад актер Алексей Барабаш перенес два инсульта за четыре дня. Артист сумел восстановиться за полтора месяца и выйти на работу. Об этом сам Барабаш заявил в эфире программы «Судьба человека».

Актер отметил, что «самое мощное потрясение» в его жизни произошло весной два года назад. Ему было 40 лет. Однажды Барабаш проснулся и почувствовал, что большая часть его тела парализована.

«Я не чувствовал ни рук, ни ног. Мне было страшно», — заявил актер.

Актер отметил, что в трудную минуту рядом с ним оказалась его девушка. Барабаш, которому вызвали «скорую помощь», не мог членораздельно говорить. Его госпитализировали, поставили диагноз — инсульт. Через четыре дня артиста хватил еще один удар.

«Случился второй инсульт. Я был готов к смерти. Я мысленно себя похоронил. Простился с жизнью», — заявил Барабаш.

При этом артист назвал себя «везунчиком». По его словам, что несмотря на то, что у него была порвана сонная артерия, ему помогла выздороветь любовь к жизни. Он подчеркнул, что уже через полтора месяца смог вернуться на съемочную площадку.