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Барабаш рассказал о двойном инсульте 

Павел Тиунов и ещё 1 30 минут назад
Барабаш рассказал о двойном инсульте
Фото: Starhit
Два года назад актер Алексей Барабаш перенес два инсульта за четыре дня. Артист сумел восстановиться за полтора месяца и выйти на работу. Об этом сам Барабаш заявил в эфире программы «Судьба человека».
Актер отметил, что «самое мощное потрясение» в его жизни произошло весной два года назад. Ему было 40 лет. Однажды Барабаш проснулся и почувствовал, что большая часть его тела парализована.
«Я не чувствовал ни рук, ни ног. Мне было страшно», — заявил актер.
Актер отметил, что в трудную минуту рядом с ним оказалась его девушка. Барабаш, которому вызвали «скорую помощь», не мог членораздельно говорить. Его госпитализировали, поставили диагноз — инсульт. Через четыре дня артиста хватил еще один удар.
«Случился второй инсульт. Я был готов к смерти. Я мысленно себя похоронил. Простился с жизнью», — заявил Барабаш.
При этом артист назвал себя «везунчиком». По его словам, что несмотря на то, что у него была порвана сонная артерия, ему помогла выздороветь любовь к жизни. Он подчеркнул, что уже через полтора месяца смог вернуться на съемочную площадку.
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Шоу-бизнес , Алексей Барабаш
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