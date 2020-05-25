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Фадеев опубликовал редкое видео Пригожина с длинными волосами 

Ura.Ru 2 часа назад
Фадеев опубликовал редкое видео Пригожина
Фото: Instagram @fadeevmaxim
Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев выложил в своем Instagram архивное видео, на которое посвящено его коллеге Иосифу Пригожину. На кадрах Пригожин исполняет песню «Время любви» и имеет длинные волосы.
«Кто узнал артиста?», — написал Фадеев в публикации с видео. В комментариях пользователи смогли определить, что концерт проходил в начале 1990-х годов в Махачкале. Многие сравнили тот образ Пригожина с итальянским певцом Адриано Челентано.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что пандемия коронавиурса и режим самоизоляции практически парализовали работу артистов, передает «Дни.ру». В ответ на это певец Григорий Лепс рассказал, что лично он в условиях пандемии никаких проблем не испытывает, сообщает VSE42.ru.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Максим Фадеев , Адриано Челентано , Иосиф Пригожин , Курган
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