Фадеев опубликовал редкое видео Пригожина

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев выложил в своем Instagram архивное видео, на которое посвящено его коллеге Иосифу Пригожину. На кадрах Пригожин исполняет песню «Время любви» и имеет длинные волосы.
«Кто узнал артиста?», — написал Фадеев в публикации с видео. В комментариях пользователи смогли определить, что концерт проходил в начале 1990-х годов в Махачкале. Многие сравнили тот образ Пригожина с итальянским певцом Адриано Челентано.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что пандемия коронавиурса и режим самоизоляции практически парализовали работу артистов, передает «Дни.ру». В ответ на это певец Григорий Лепс рассказал, что лично он в условиях пандемии никаких проблем не испытывает, сообщает VSE42.ru.