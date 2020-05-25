Сюткин вспомнил о распитом с Зеленским самогоне 

Музыкант Валерий Сюткин заявил, что после одного из концертов он пил самогон с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью RTVI, беседа опубликована на YouTube.
По словам музыканта, эту историю ему когда-то напомнил сам Зеленский. В 1991 году Сюткин выступал в Киеве с группой «Браво». Группа студентов, среди которых был и Зеленский, попросила его пустить их на концерт. После выступления студенты пришли поблагодарить музыкантов.
Один из зрителей подарил группе пятилитровую бутылку самогона, Сюткин угостил ею всех, в том числе и Зеленского. По словам Сюткина, будущий президент тогда сказал, что этого он не забудет.
«По-моему, начал потихоньку забывать», — отметил музыкант.
Как писал «Рамблер», в январе 2020 года Служба безопасности Украины запретила Сюткину въезд в страну. В СБУ заявили, что причиной такого решения стали слова артиста о «целесообразности» присоединения Крыма к России в эфире одного из каналов.