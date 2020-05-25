Сюткин вспомнил о самогоне для Зеленского

Сам Зеленский напомнил Сюткину эту историю, когда певец выступал в передаче «Квартал 95», которая была создана главой государства до его прихода к власти. В 1991 году Зеленский, будучи студентом, с друзьями приехал на концерт группы «Браво», однако билетов достать не удалось, рассказал Сюткин. И тогда студенты случайно встретили артиста и попросились на его выступление. «Музыкант провел их в зал, но попросил вести себя интеллигентно» — пишет «Комсомольская правда».

После концерта один из зрителей подарил Сюткину пятилитровую бутылку самогона, и музыкант разлил ее всем, в том числе Зеленскому и его друзьям. По словам певца, тогда Зеленский сказал ему, что этого не забудет.