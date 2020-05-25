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Сюткин вспомнил, как выпил с Зеленским пять литров самогона 

Ura.Ru 32 минуты назад
Сюткин вспомнил о самогоне для Зеленского
Фото: Ura.Ru
Певец Валерий Сюткин выпил пять литров самогона с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, когда они познакомились в Киеве в 1991 году. Тогда группа «Браво», в которой Сюткин был солистом, приезжала на гастроли в столицу страны.
Сам Зеленский напомнил Сюткину эту историю, когда певец выступал в передаче «Квартал 95», которая была создана главой государства до его прихода к власти. В 1991 году Зеленский, будучи студентом, с друзьями приехал на концерт группы «Браво», однако билетов достать не удалось, рассказал Сюткин. И тогда студенты случайно встретили артиста и попросились на его выступление. «Музыкант провел их в зал, но попросил вести себя интеллигентно» — пишет «Комсомольская правда».
После концерта один из зрителей подарил Сюткину пятилитровую бутылку самогона, и музыкант разлил ее всем, в том числе Зеленскому и его друзьям. По словам певца, тогда Зеленский сказал ему, что этого не забудет.
Ранее стало известно, что музыканту Валерию Сюткину запретили выступать на Украине. С такой инициативой выступили депутаты Верховной рады, напоминает радио Sputnik.
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Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИА Sputnik , Комсомольская правда , Киев
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