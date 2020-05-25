Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова 

Иосиф Пригожин недавно нелестно отозвался о Сергее Шнурове Григории Лепсе , назвав их эгоистами. А к Шнурову продюссер добавил еще и дополнительный эпитет — "хайпожор". Пригожин сказал, что ему стыдно за сегодняшний "цех", потому что из-за звездной болезни они забыли о других людях. Под другими людьми Пригожин подразумевал начинающих и малоизвестных артистов, оставшихся из-за пандемии без работы.

Сергей Шнуров ответил Пригожину в своем стиле — издевательским стихотворением в Инстаграм. А Лепс ограничился коротким комментарием о том, что у него нет никаких проблем и что Пригожину стоит подумать о простых людях, а не об артистах.