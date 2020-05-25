Переживший инсульт Янин начал вставать на ноги

Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина Ольга Андреевна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына. Пять лет назад он перенес очень тяжелый инсульт и сейчас восстанавливается. Причем определенный прогресс есть. Актер, к примеру, начал вставать на ноги.

Кадр из программы «Звезды сошлись»

Ольга Янина: «Он перенес много операций. Был очень тяжелый инсульт. Он вообще первое время не разговаривал. Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова. Порой гладит меня, обнимает. Я трачу больше ста тысяч рублей в месяц на его лечение. Питание, сиделки, лекарства недешево обходятся. Какие-то средства по уходу постоянно покупаю».

Как отметила Ольга Янина, ее сын –инвалид первой группы.

«О полном выздоровлении речи, конечно, пока не идет. Он таким будет, скорее всего, на всю жизнь. Леше надо было беречься, меньше сниматься. Он не берег себя совсем», — заметила женщина.

При этом она опровергла слухи, что жена Янина Дарья бросила мужа после трагедии.