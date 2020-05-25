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«У нее много работы на Земле»: почему выжила Бабкина 

Артём Кульша и ещё 1 9 минут назад
Дибров объяснил, почему выжила Бабкина
Фото: globallookpress.com
Певица Надежда Бабкина выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19, потому что у нее еще много работы на Земле. Об этом журналист Дмитрий Дибров заявил в эфире телеканала НТВ.
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В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 70-летняя Бабкина была госпитализирована с пневмонией, помещена в закрытый инфекционный бокс и введена в искусственную кому. Позже стало известно, что воспаление легких развилось у нее в результате заболевания коронавирусной инфекцией.
30 апреля сама певица сообщила, что выздоровела, полностью восстановилась и уже находится дома. Она поблагодарила за это врачей и средний и младший медицинский персонал.
Вчера на НТВ был показан очередной эпизод шоу «Звезды сошлись». Он был посвящен тому, как страшные диагнозы, например, инфаркты и инсульты, изменили жизнь знаменитостей, а также тому, что помогает им не сдаваться. В ходе передачи Дибров высказал мнение, что Бабкина выжила, так как у нее еще много работы на Земле.
«Понимаете, господь ставит каждому человеку некую задачу», — убежден он.
По словам журналиста, когда человек не может исполнить свое предназначение, к нему приходят болезнь и смерть. В этой связи он выразил уверенность, что Бабкина проживет еще много лет, возможно, до 100 лет.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Дмитрий Дибров , НТВ
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