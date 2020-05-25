Дибров объяснил, почему выжила Бабкина

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 70-летняя Бабкина была госпитализирована с пневмонией, помещена в закрытый инфекционный бокс и введена в искусственную кому. Позже стало известно, что воспаление легких развилось у нее в результате заболевания коронавирусной инфекцией.

30 апреля сама певица сообщила, что выздоровела, полностью восстановилась и уже находится дома. Она поблагодарила за это врачей и средний и младший медицинский персонал.

Вчера на НТВ был показан очередной эпизод шоу «Звезды сошлись». Он был посвящен тому, как страшные диагнозы, например, инфаркты и инсульты, изменили жизнь знаменитостей, а также тому, что помогает им не сдаваться. В ходе передачи Дибров высказал мнение, что Бабкина выжила, так как у нее еще много работы на Земле.

«Понимаете, господь ставит каждому человеку некую задачу», — убежден он.

По словам журналиста, когда человек не может исполнить свое предназначение, к нему приходят болезнь и смерть. В этой связи он выразил уверенность, что Бабкина проживет еще много лет, возможно, до 100 лет.