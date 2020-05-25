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Дибров бросил пить и курить из-за Малышевой 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Дибров бросил пить и курить из-за Малышевой
Фото: globallookpress.com
Дмитрий Дибров бросил пить и курить из-за перенесённого несколько месяцев назад микроинсульта. Вредные привычки ему строго-настрого запретила давняя коллега и подруга Елена Малышева.
Ведущий рассказал, что был заядлым курильщиком, а так как все идеи рождались в курилке, то он там был в Останкино «частым гостем».
Но мы платили за нахождение там своей жизнью. Я это только сейчас понимаю, — признался журналист в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.
Ведущий добавил, что послушал Елену Малышеву, которая предупредила его: если хочешь побывать на свадьбах своих детей, больше не кури.
Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг, — объяснил Дибров своё решение.
Сейчас он постоянно измеряет давление, хотя мало что понимает в этом. Пить у телеведущего тоже нет желания, хотя друзья часто предлагают ему выпить «для аппетита». Но Дибров твёрдо уверен, что это самообман.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист Дмитрий Дибров решил помочь своему коллеге Александру Васильеву, который сейчас находится на двухнедельном карантине. Телеведущий заменит историка моды в его шоу «Модный приговор».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Александр Васильев , Дмитрий Дибров , НТВ
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