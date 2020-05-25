Дибров бросил пить и курить из-за Малышевой 

Дмитрий Дибров бросил пить и курить из-за перенесённого несколько месяцев назад микроинсульта. Вредные привычки ему строго-настрого запретила давняя коллега и подруга Елена Малышева

Ведущий рассказал, что был заядлым курильщиком, а так как все идеи рождались в курилке, то он там был в Останкино «частым гостем».

Но мы платили за нахождение там своей жизнью. Я это только сейчас понимаю, — признался журналист в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Ведущий добавил, что послушал Елену Малышеву, которая предупредила его: если хочешь побывать на свадьбах своих детей, больше не кури.

Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг, — объяснил Дибров своё решение.

Сейчас он постоянно измеряет давление, хотя мало что понимает в этом. Пить у телеведущего тоже нет желания, хотя друзья часто предлагают ему выпить «для аппетита». Но Дибров твёрдо уверен, что это самообман.