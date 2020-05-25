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«Какие вы глупые»: Пригожин оскорбил Шнурова и Лепса 

Павел Тиунов 50 минут назад
Григорий Лепс и Сергей Шнуров больны «звездной болезнью», если не замечают проблем других менее успешных, чем они музыкантов, заявил Иосиф Пригожин корреспондентам телеканала «360».
Так продюсер прокомментировал высказывания российских звёзд, которые высмеяли бедственное положение артистов на фоне пандемии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Шнуров иронически отозвался о словах Иосифа Пригожина о том, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие российские артисты были вынуждены отменить все гастроли и теперь фактически «голодают».
Музыкант призвал своих подписчиков в Instagram пожалеть продюсера и его супругу певицу Валерию, а сам вызвался прислать им «сосиски из „Пятерочки“. Григорий Лепс также выразил недоумение сказанным Пригожиным. По его словам, „простые люди“ оказались в заведомо худшей, чем артисты ситуации, подчеркнув, что сам он спокойно работает на студии и пишет музыку.
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"Григорий Лепс, Сергей Шнуров думают только о себе, они не думают о тысячах музыкантах, актерах и артистах, которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно», — отреагировал на позицию российских звезд Пригожин.
Он отметил, что артисты — это не только представители первого эшелона отечественного шоу-бизнеса, которые до сих пор могут позволить себе содержать команду. По его словам, это начинающие музыканты, артисты балета, музыканты, работавшие в ресторанах и многие другие.
«Какие же все глупые! Какой же у всех мозг просто…<…> Господи, что ж это за дебилизм такой-то? Это что же за узколобость такая?» — выразил негодование супруг Валерии, подчеркнув, что и Лепс, и Шнуров продемонстрировали признаки «звездной болезни».
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Комментарии 67
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Лепс , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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