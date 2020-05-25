«Какие вы глупые»: Пригожин оскорбил Шнурова и Лепса 

Так продюсер прокомментировал высказывания российских звёзд, которые высмеяли бедственное положение артистов на фоне пандемии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Шнуров иронически отозвался о словах Иосифа Пригожина о том, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие российские артисты были вынуждены отменить все гастроли и теперь фактически «голодают».

Музыкант призвал своих подписчиков в Instagram пожалеть продюсера и его супругу певицу Валерию , а сам вызвался прислать им «сосиски из „Пятерочки“. Григорий Лепс также выразил недоумение сказанным Пригожиным. По его словам, „простые люди“ оказались в заведомо худшей, чем артисты ситуации, подчеркнув, что сам он спокойно работает на студии и пишет музыку.

"Григорий Лепс, Сергей Шнуров думают только о себе, они не думают о тысячах музыкантах, актерах и артистах, которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно», — отреагировал на позицию российских звезд Пригожин.

Он отметил, что артисты — это не только представители первого эшелона отечественного шоу-бизнеса, которые до сих пор могут позволить себе содержать команду. По его словам, это начинающие музыканты, артисты балета, музыканты, работавшие в ресторанах и многие другие.