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«Это фейк»: Тарзан открестился от слов про пенсионеров 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
«Это фейк»: Тарзан открестился от слов про пенсионеров
Фото: РИА Новости
Брызги народного гнева от шквала, поднявшегося в соцсетях после заявления Пригожина о «чудовищном положении» звезд шоу-бизнеса, лишенных из-за карантинного режима своих доходов, долетели и до супруга Наташи Королевой.
Сергей Глушко недавно, как пишут СМИ, тоже пожаловался на тяжкую долю артистов, которых государство не поддерживает, а поддерживает, почему-то стариков, которые и так получают свои пенсии.
Конечно, хейтеры такого не пропустили.
В инстаграме артисту стали задавать всякие неудобные вопросы, предлагая, к примеру, пожить на среднюю российскую пенсию
«Чтоб ты жил, как наши пенсионеры, на 9000 в месяц!»
А представители компании Ситимобил пригласили Глушко вместе с супругой временно поработать у них таксистами, пообещав по протекции оформить все документы как можно быстрее, раз такое дело.
В итоге Тарзан выложил в инстаграме видеоролик, в котором он объясняет, что эта информация является фейком. Он на самом деле разговаривал с журналистом, но его полностью переиначили.
«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, из-за на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк», — сказал он.
А самой журналистке, бравшей у него интервью, Глушко напомнил, что карму еще никто не отменял, и за ложь ей еще воздастся.
Как ранее писал «Рамблер», во время пандемии артисты последними получат возможность вернуться к работе, при том, что их огромные состояния не более чем миф.
Об этом заявил актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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