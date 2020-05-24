«Это фейк»: Тарзан открестился от слов про пенсионеров 

Брызги народного гнева от шквала, поднявшегося в соцсетях после заявления Пригожина о «чудовищном положении» звезд шоу-бизнеса, лишенных из-за карантинного режима своих доходов, долетели и до супруга Наташи Королевой

Сергей Глушко недавно, как пишут СМИ, тоже пожаловался на тяжкую долю артистов, которых государство не поддерживает, а поддерживает, почему-то стариков, которые и так получают свои пенсии.

Конечно, хейтеры такого не пропустили.

В инстаграме артисту стали задавать всякие неудобные вопросы, предлагая, к примеру, пожить на среднюю российскую пенсию

«Чтоб ты жил, как наши пенсионеры, на 9000 в месяц!»

А представители компании Ситимобил пригласили Глушко вместе с супругой временно поработать у них таксистами, пообещав по протекции оформить все документы как можно быстрее, раз такое дело.

В итоге Тарзан выложил в инстаграме видеоролик, в котором он объясняет, что эта информация является фейком. Он на самом деле разговаривал с журналистом, но его полностью переиначили.

«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, из-за на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Это фейк», — сказал он.

А самой журналистке, бравшей у него интервью, Глушко напомнил, что карму еще никто не отменял, и за ложь ей еще воздастся.

Как ранее писал «Рамблер», во время пандемии артисты последними получат возможность вернуться к работе, при том, что их огромные состояния не более чем миф.