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Моисеев впервые после инсульта выступит на сцене 

Ирина Лебедева 1 час назад
Моисеев впервые после инсульта выступит на сцене
Фото: Instagram
Арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох сообщил, что певец приглашен в качестве почетного гостя на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу, где он и будет выступать перед публикой.
Это его первое выступление после реабилитации от тяжелой болезни.
Также Горох отметил, что слухи и сплетни о якобы крайне плохом состоянии здоровья Бориса Моисеева, которые, в частности озвучивал продюсер Андрей Разин, певца очень огорчают.
По словам помощника артиста, тот активно восстанавливает рабочую форму и ждет, когда сможет выйти на сцену.
«Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное «техобслуживание» у стоматолога. И так же, как и все мы, с нетерпением ждет, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить традиционную поездку в Юрмалу, — приводят слова Гороха News.ru.
Как сообщал «Рамблер», как известно, Борис Моисеев несколько лет назад перенес инсульт.
С тех пор в сети интернет и СМИ периодически проходила информация об ухудшении здоровья звезды, однако она, как отмечает арт-директор певца Сергей Горох, не соответствовала действительности.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Андрей Разин , Лайма Вайкуле , Юрмала
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