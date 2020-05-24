Моисеев впервые после инсульта выступит на сцене 

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Это его первое выступление после реабилитации от тяжелой болезни.

Также Горох отметил, что слухи и сплетни о якобы крайне плохом состоянии здоровья Бориса Моисеева, которые, в частности озвучивал продюсер Андрей Разин , певца очень огорчают.

По словам помощника артиста, тот активно восстанавливает рабочую форму и ждет, когда сможет выйти на сцену.

«Наблюдается у врача, принимает таблетки. Сейчас занялся зубами, очередное «техобслуживание» у стоматолога. И так же, как и все мы, с нетерпением ждет, когда закончится пандемия, чтобы летом совершить традиционную поездку в Юрмалу, — приводят слова Гороха News.ru.

Как сообщал «Рамблер», как известно, Борис Моисеев несколько лет назад перенес инсульт.

С тех пор в сети интернет и СМИ периодически проходила информация об ухудшении здоровья звезды, однако она, как отмечает арт-директор певца Сергей Горох, не соответствовала действительности.