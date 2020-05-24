Бузова вернётся на «Дом-2»

Знаменитая телестройка несколько видоизменяет свой формат.

Телеведущие на некоторое время будут превращаться в участников и полностью погружаться в атмосферу реалити-шоу, — информируют News.ru.

Так, на этот эксперимент решилась и Ольга Бузова

Она сообщила, что проживет в коллективе целый день, что поможет лучше понять все тонкости взаимоотношений участников и поспособствовать созданию крепких пар.

Ольга предполагает, что влиться в проект в ином статусе ей будет не слишком сложно, поскольку опыт у нее уже есть.

Также к участникам присоединится Влад Кадони , прославившийся по шоу «Битва экстрасенсов».