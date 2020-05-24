Бузова вернётся на «Дом-2»

Знаменитая телестройка несколько видоизменяет свой формат.
Телеведущие на некоторое время будут превращаться в участников и полностью погружаться в атмосферу реалити-шоу, — информируют News.ru.
Так, на этот эксперимент решилась и Ольга Бузова.
Она сообщила, что проживет в коллективе целый день, что поможет лучше понять все тонкости взаимоотношений участников и поспособствовать созданию крепких пар.
Ольга предполагает, что влиться в проект в ином статусе ей будет не слишком сложно, поскольку опыт у нее уже есть.
Поскольку предполагается ротация «внедрения» ведущих, то очень вероятно, что зрители увидят в «Доме-2» и Ксению Бородину, и Ольгу Орлову.
Также к участникам присоединится Влад Кадони, прославившийся по шоу «Битва экстрасенсов».
Как ранее писал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.