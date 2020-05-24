Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова вновь станет участницей «Дома-2» 

Ирина Лебедева 26 минут назад
Бузова вернётся на «Дом-2»
Фото: Instagram
Знаменитая телестройка несколько видоизменяет свой формат.
Телеведущие на некоторое время будут превращаться в участников и полностью погружаться в атмосферу реалити-шоу, — информируют News.ru.
Так, на этот эксперимент решилась и Ольга Бузова.
Она сообщила, что проживет в коллективе целый день, что поможет лучше понять все тонкости взаимоотношений участников и поспособствовать созданию крепких пар.
Ольга предполагает, что влиться в проект в ином статусе ей будет не слишком сложно, поскольку опыт у нее уже есть.
Поскольку предполагается ротация «внедрения» ведущих, то очень вероятно, что зрители увидят в «Доме-2» и Ксению Бородину, и Ольгу Орлову.
Также к участникам присоединится Влад Кадони, прославившийся по шоу «Битва экстрасенсов».
Как ранее писал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Комментарии 19
Шоу-бизнес , Влад Кадони , Ксения Бородина , Ольга Бузова , Ольга Орлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я худшее, что случалось с Россией»
«Я худшее, что случалось с Россией»
Протестующие пришли к дому Зеленского
Протестующие пришли к дому Зеленского
Умер Тамерлан Нугзаров
Умер Тамерлан Нугзаров
В США заметили усталость Путина от войны в Сирии
В США заметили усталость Путина от войны в Сирии
Моисеев впервые после инсульта выступит на сцене
Моисеев впервые после инсульта выступит на сцене
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
«Я худшее, что случалось с Россией»
00:49
«Я худшее, что случалось с Россией»
Политика
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение