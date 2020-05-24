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«Все мужчины лгут»: Сябитова уверена, что честных — нет 

Ирина Лебедева 20 минут назад
«Все мужчины лгут»: Сябитова уверена, что честных — нет
Фото: РИА Новости
Телесваха всей страны решила поговорить о том, как узнать правду при ситуации, когда мужчина лжет.
А лгут представители сильного пола, если верить телеведущей всегда.
«Все мужчины лгут и делают это постоянно. Если они утверждают, что это не так, то они опять же лгут. Мужчина знает, что правда могла бы нанести больший вред, чем сама ложь. Но нагромождение лжи приводит к тому, что становится трудно все нюансы упомнить. Поэтому они изобрели гениальную по своей простоте систему: ОТРИЦАЙ И ОБВИНЯЙ!», — написала Роза Сябитова в инстаграме.
Подписчики в некотором недоумении.
Кто-то не понимает — зачем продолжать отношения с человеком, который тебя обманывает?
Другие считают, что если чувства настоящие, то и врать незачем.
Но практически все сходятся во мнении, что «врач должен исцелиться сам» и делиться откровениями по поводу семейных взаимоотношений могут многие, а учить жизни — только те, у кого счастливая семья.
«Для меня бы доказательством ее профессионализма было бы ее удачное замужество и ее дочери».
Надо отметить, что фолловеры хорошо осведомлены о подробностях личной жизни телеведущей и ее детей.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова
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