Лидер Little Big планирует завоевать Евровидение 

Илья Прусикин , лидер рейв-группы Little Big, рассказал о творческих планах коллектива.

Музыкант считает, что группа вполне может попасть на следующий международный конкурс, — информирует Тeleprogramma.pro.

Но особенно сильно они этим вопросом не заморачиваются — главное для участников группы — придумывать и воплощать в жизнь новые идеи, из которых должны рождаться хиты.

По словам Ильи, успеха они в итоге добились потому, что никогда не равнялись ни на какие шаблоны. К примеру, именно благодаря полету фантазии и незашоренности и появились «миллионники» как Uno и Skibidi.

Что же касается творческих ориентиров, то Прусикин считает, что у группы Little Big есть немало общего с всемирно известным шведским квартетом АВВА.

Это и организационные моменты –в Little Big, как и в шведской группе, четыре вокалиста, и периодически используемый стить в музыке, а в оформлении песни Uno — и костюмы.

Как сообщал «Рамблер», видео российской рейв-группы Little Big на песню «Uno» объявлено самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала «Евровидения»!

Эта информация размещена на сайте международного конкурса.

За два месяца клип набрал более ста миллионов просмотров, и эта цифра продолжает расти день ото дня.