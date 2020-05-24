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Лидер Little Big планирует завоевать Евровидение 

Ирина Лебедева и ещё 1 28 минут назад
Лидер Little Big планирует завоевать Евровидение
Фото: Instagram
Илья Прусикин, лидер рейв-группы Little Big, рассказал о творческих планах коллектива.
Музыкант считает, что группа вполне может попасть на следующий международный конкурс, — информирует Тeleprogramma.pro.
Но особенно сильно они этим вопросом не заморачиваются — главное для участников группы — придумывать и воплощать в жизнь новые идеи, из которых должны рождаться хиты.
По словам Ильи, успеха они в итоге добились потому, что никогда не равнялись ни на какие шаблоны. К примеру, именно благодаря полету фантазии и незашоренности и появились «миллионники» как Uno и Skibidi.
Что же касается творческих ориентиров, то Прусикин считает, что у группы Little Big есть немало общего с всемирно известным шведским квартетом АВВА.
Это и организационные моменты –в Little Big, как и в шведской группе, четыре вокалиста, и периодически используемый стить в музыке, а в оформлении песни Uno — и костюмы.
Как сообщал «Рамблер», видео российской рейв-группы Little Big на песню «Uno» объявлено самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала «Евровидения»!
Эта информация размещена на сайте международного конкурса.
За два месяца клип набрал более ста миллионов просмотров, и эта цифра продолжает расти день ото дня.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
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Шоу-бизнес , Другое , Илья Прусикин
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