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«Купера больше нет». Погиб рэпер Роман Алексеев 

Ирина Лебедева и ещё 2 6 минут назад
Рэпер Купер погиб в Петербурге
Фото: ВКонтакте
Рэпер Роман Алексеев вместе с матерью погибли при пожаре в собственной квартире в Санкт-Петербурге.
«Купера больше нет… Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив…», — написал в инстаграме его друг Влад Валов.
Как сообщал «Рамблер», организаторы благотворительного концерт памяти российского хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл сообщили, что мероприятие переносится на неопределенный срок.
На нем должны были выступить Егор Крид, Bad Balance, Loc-Dog, Смоки Мо, Тимати, Гуф и другие исполнители.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое , Крид , Гуф , Тимати , Роман Алексеев , Санкт-Петербург
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