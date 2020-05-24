Рэпер Купер погиб в Петербурге

Рэпер Роман Алексеев вместе с матерью погибли при пожаре в собственной квартире в Санкт-Петербурге.
«Купера больше нет… Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив…», — написал в инстаграме его друг Влад Валов.
Как сообщал «Рамблер», организаторы благотворительного концерт памяти российского хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл сообщили, что мероприятие переносится на неопределенный срок.
На нем должны были выступить Егор Крид, Bad Balance, Loc-Dog, Смоки Мо, Тимати, Гуф и другие исполнители.