«Ему мало не покажется»: Пригожин о Шнурове

Иосиф Пригожин , не слишком удачно облекший в слова, общем-то, верную мысль о том, что артисты и музыканты во время пандемии остались без заработка, стал мишенью для Сергея Шнурова

Тот обстреливает продюсера ядовитыми стишками, а сетевая публика развлечению рада.

И, похоже, Пригожин проигрывает в этом баттле.

После первого «выстрела», когда Шнуров поинтересовался, не перешли ли «дядя Йося с тетей Лерой» на «кашу из ботвы» и предложил помочь — прислать сосисок из «Пятерочки», Пригожин попытался оправдаться.

Он выложил в инстаграме ролик, где объяснил, что речь не идет о тех селебрити, у кого известность, доходы и подушка безопасности — на внуков хватит.

А говорил он, якобы, о тех скромных служителях муз, кто трудится в провинциальных театрах, выступает в ресторанах и играет в массовках.

Но было уже поздно — Шнуров взлетел на гребень волны народного негодования — в большей степени нарочитого, но тем не менее.

Появился второй стишок, где говорилось, как смешон оправдывающийся бизнесмен от шоу-культуры.

Судя по всему, Пригожин скандалом огорчен. Во всяком случае, он резко отозвался о своем «противнике».

«Сергей Шнуров — хайпожор. Он имитирует, что он с народом. С каким он народом?! Он про себя, он про деньги, про бизнес! Продавать мат большого ума не надо. Я матом могу не ругаться, я им могу разговаривать. Ему мало не покажется», — цитирует слова продюсера «Комсомольская правда».

Массовые обвинения в «зажратости» на фоне общего обнищания Пригожин объясняет виной журналистов, недостаточно информирующих граждан о структуре доходов и расходов представителей шоу-бизнеса.

«Люди, которые гавкают у Шнура, не задумываются о том, где мы берем деньги. Вы, журналисты, вовремя не объяснили им, что входит в цену на билет. Это же не только гонорар артиста! Аренда зала, оборудование, дорога, проживание. Никто ничего бесплатно не дает».