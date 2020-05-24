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Российский певец Григорий Лепс не согласился со словами музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» — заметил Лепс.

Он рассказал, что не испытывает никаких проблем, продолжает спокойно работать на студии, писать музыку и восстанавливать голос.

Артист подчеркнул, что раньше людям приходилось справляться и с более серьезными трудностями, чем самоизоляция — войной, голодом, холодом.